Первый в Чечне фестиваль экстремальных видов спорта пройдет на озере Кезенойам

ГРОЗНЫЙ, 11 сентября. / ТАСС /. Первый в Чечне фестиваль экстремальных видов спорта планируется провести на берегу озера Кезенойам. Об этом рассказал ТАСС директор спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам» Юни Успанов.

"В конце сентября проведем масштабный фестиваль экстремальных видов спорта. Он будет проходить три дня и станет настоящим шоу для туристов, которые посетят спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам», находящийся на берегу самого большого озера на Северном Кавказе", — отметил собеседник ТАСС.

В спортивно-туристическом комплексе «Кезеной-Ам», где пройдет фестиваль, в ближайшее время планируют также разработать собственные туристические маршруты.

"Наша задача — разработать собственные туристические маршруты, включающие пешие и конные прогулки, экспедиции на квадроциклах. Для развития базы также необходимы дополнительные места для размещения туристов, поэтому будем строить компактные номера в этностиле эконом-класса. Планы по развитию грандиозные, сейчас главное — найти средства, в том числе частные инвестиции", — рассказал он.

В туристический комплекс «Кезеной-Ам» входят гостиница на 48 номеров, люкс-коттеджи общей вместимостью 40 человек, VIP-коттедж, ресторан, баня, спорткомплекс площадью 1200 кв. м, спортплощадки, лодочная станция и пирс. На базе доступны дайвинг, прогулки на лодке, санки, сноуборд, рыбалка и самый длинный зиплайн в Европе общей протяженностью около 3,5 км.