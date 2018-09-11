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Первый в Чечне фестиваль экстремальных видов спорта пройдет на озере Кезенойам
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Первый в Чечне фестиваль экстремальных видов спорта пройдет на озере Кезенойам 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Первый в Чечне фестиваль экстремальных видов спорта планируется провести на берегу озера Кезенойам. Об этом рассказал ТАСС директор спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам» Юни Успанов.
"В конце сентября проведем масштабный фестиваль экстремальных видов спорта. Он будет проходить три дня и станет настоящим шоу для туристов, которые посетят спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам», находящийся на берегу самого большого озера на Северном Кавказе", — отметил собеседник ТАСС.
В спортивно-туристическом комплексе «Кезеной-Ам», где пройдет фестиваль, в ближайшее время планируют также разработать собственные туристические маршруты.
"Наша задача — разработать собственные туристические маршруты, включающие пешие и конные прогулки, экспедиции на квадроциклах. Для развития базы также необходимы дополнительные места для размещения туристов, поэтому будем строить компактные номера в этностиле эконом-класса. Планы по развитию грандиозные, сейчас главное — найти средства, в том числе частные инвестиции", — рассказал он.
В туристический комплекс «Кезеной-Ам» входят гостиница на 48 номеров, люкс-коттеджи общей вместимостью 40 человек, VIP-коттедж, ресторан, баня, спорткомплекс площадью 1200 кв. м, спортплощадки, лодочная станция и пирс. На базе доступны дайвинг, прогулки на лодке, санки, сноуборд, рыбалка и самый длинный зиплайн в Европе общей протяженностью около 3,5 км.
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