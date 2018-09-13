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Госдума не поддержала законопроект о задачах и полномочиях бизнес-омбудсмена
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Госдума не поддержала законопроект о задачах и полномочиях бизнес-омбудсмена 

Агентство «Москва» + ещё 3 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, направленный на уточнение задач и полномочий уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
«Предлагаемый законопроект нецелесообразен и излишен, поскольку действующее законодательство уже позволяет уполномоченному при президенте РФ осуществлять координацию и контроль за деятельностью региональных уполномоченных. Назначение бизнес-уполномоченных в субъектах РФ осуществляется только по согласованию с уполномоченным при президенте РФ», пояснил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Бокк («Единая Россия»)
Кроме того, он добавил, что данное предложение не соответствует нормам Федерального закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». В части, речь идет о положении, согласно которому основные задачи и компетенции уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ устанавливает законом каждого субъекта.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым.
По словам авторов проекта, в целях упорядочения деятельности института бизнес-омбудсмена в России необходимо уточнить сферы взаимодействия уполномоченных на федеральном и региональном уровнях.
«Законопроектом предлагается уточнить задачи и полномочия уполномоченного при президенте РФ, наделив его правом оказания организационной, правовой, информационной и иной помощи в пределах своих полномочий, а также правом осуществления координации и контроля деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.
При этом отмечается, что принятие данного закона позволит конкретизировать формы взаимодействия уполномоченных и обеспечить более слаженную и эффективную работу региональных и федерального уполномоченных по защите прав предпринимателей.
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