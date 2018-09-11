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Более тысячи жертв теракта 9/11 в США остаются неопознанными
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Более тысячи жертв теракта 9/11 в США остаются неопознанными 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Останки 1111 из 2977 жертв терактов 11 сентября в США до сих пор не идентифицированы, пишет Reuters.
За последние пять лет специалистам удалось определить личности лишь пяти жертв. Всего на данный момент идентифицированы 1642 погибших.
11 сентября 201 года группа террористов запрещенной в России организации "Аль-Каида" захватила четыре пассажирских самолета и направила их в башни-близнецы Всемирного торгового центра Нью-Йорка, в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Погибли 2977 человек.
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