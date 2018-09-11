Более тысячи жертв теракта 9/11 в США остаются неопознанными

Останки 1111 из 2977 жертв терактов 11 сентября в США до сих пор не идентифицированы, пишет Reuters

За последние пять лет специалистам удалось определить личности лишь пяти жертв. Всего на данный момент идентифицированы 1642 погибших.