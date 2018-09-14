Шесть человек спасены при тушении пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

МОСКВА , 14 сентября. / ТАСС /. Пожарные спасли шесть человек, включая двоих детей, при тушении пожара в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Загорание происходит в одной из комнат и балконном помещении на 7-м этаже жилого дома на Херсонской улице. Из горящих и соседних помещений спасены шесть человек, из них двое детей", — сказал собеседник агентства.

Общая площадь пожара составила 40 кв. метров. Сейчас возгорание локализовано, тушение продолжается. «Пострадавших нет», — добавили в главке.