Задержанные за мошенничество в США россияне частично признали вину

Граждане России , которые были задержаны в США по подозрению в крупном мошенничестве, частично признали себя виновными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Нью-Йорке.

По словам дипломатического представителя, несколько дней назад всех подозреваемых перевели в тюрьму в Нью-Йорке . Кроме того, состоялось первое слушание дела в суде, следующее запланировано на 25 сентября.

Всем задержанным предъявили обвинение и отказали в освобождении под залог. Американские власти предоставили им бесплатных адвокатов.