Задержанные за мошенничество в США россияне частично признали вину 

Граждане России, которые были задержаны в США по подозрению в крупном мошенничестве, частично признали себя виновными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Нью-Йорке.
По словам дипломатического представителя, несколько дней назад всех подозреваемых перевели в тюрьму в Нью-Йорке. Кроме того, состоялось первое слушание дела в суде, следующее запланировано на 25 сентября.
Всем задержанным предъявили обвинение и отказали в освобождении под залог. Американские власти предоставили им бесплатных адвокатов.
В конце июля Минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. По версии следствия, задержанные россияне давали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего они якобы получали от жертв денежные авансы и скрывались. Для этого группа создала несколько подставных фирм. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.