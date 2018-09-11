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Россияне, задержанные в США за крупную аферу, частично признали вину
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Россияне, задержанные в США за крупную аферу, частично признали вину 

Аргументы Недели + ещё 2 57 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Задержанные в Соединённых Штатах россияне частично признали вину. Они подозреваются в совершении крупного мошенничества на 4,5 миллиона долларов.
Как сообщают РИА Новости, прошло первое слушание дела, следующее пройдёт 25 сентября.
Пару дней назад все подозреваемые были переведены в Нью-Йоркскую тюрьму. Правосудие США предоставило россиянам бесплатных адвокатов. Генконсульстве России в Нью-Йорке сообщило, что уже из подозреваемых их переквалифицировали в обвиняемых. При этом россиянам не позволили выйти под залог до суда.
Напомним, что в конце июля поступила информация, что несколько россиян обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. По данным прокуратуры, в преступную группировку также входили граждане Украины, Азербайджана, Казахстана, Латвии, США, Турции и Грузии.
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