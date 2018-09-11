Эксперт указал на необходимость научного сопровождения проекта энергомоста Россия — АТР

ВЛАДИВОСТОК , 11 сентября. / ТАСС /. Проекту создания энергомоста в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо обеспечить серьезное научное сопровождение, заявил вице-председатель по региональному развитию Мирового энергетического совета (МИРЭС) Олег Бударгин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Проект создания энергетического моста, который должен соединить Россию и страны АТР, обсуждается на протяжении последних нескольких лет.

"Важно сегодня довериться науке и сформировать научное сопровождения данного проекта. Практика реализации крупных проектов демонстрирует, что без научного сопровождения нам обойтись невозможно.

Считаю, что сегодня надо обсуждать практическую реализацию энергомостов в северо-восточной Азией", — сказал он на сессии «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества. Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии», которая прошла 11 сентября на ВЭФ.

Будрагин отметил, что у России и стран-партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе «есть огромное желание и политическая воля реализовать проект по энергетической интеграции». «Единая энергосистема нашей страны имеет резервы генерации, которые сформированы бурным развитием энергетики в СССР и программами по энергоэффективности. Только в Восточной Сибири резерв генерации составляет порядка 15 гигаватт, и на первом этапе формирования интегрированной энергосистемы его можно использовать», — сказал он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.