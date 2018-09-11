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Голодец ожидает сильного притока туристов в Приморье
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Голодец ожидает сильного притока туристов в Приморье
News.ru
5 часов назад
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После открытия культурного центра приток туристов во Владивосток увеличится на 1 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер
Ольга Голодец
.
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