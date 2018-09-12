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РФПИ намерен провести первые сделки с Китаем в нацвалютах в начале 2019 г
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РФПИ намерен провести первые сделки с Китаем в нацвалютах в начале 2019 г 

Прайм + ещё 14 12 сентября 2018
Фото: 3Dnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен осуществить первые сделки с Китаем в нацвалютах в начале следующего года, сообщил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках Восточного экономического форума.
"Первые сделки будут в начале следующего года. У нас есть договоренность с Банком развития Китая о большом юаневом фонде объемом в эквиваленте 10 миллиардов долларов. Недавно создали с провинцией Хэйлунцзян региональный фонд в юанях, он уже начал рассматривать проекты, и первые инвестиции мы ожидаем в ближайшее время", — сказал он.
Региональный фонд составляет около 1 миллиарда в долларовом эквиваленте. «Он рассматривает межрегиональные проекты, смотрит на инвестиции в агросектор, в том числе на Дальнем Востоке», — добавил Дмитриев.
Тематика инвестиций в нацвалютах, в том числе на региональном уровне, будет очень активно расширяться, полагает глава РФПИ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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