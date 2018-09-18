Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США возросло до 32

США в Южной и Северной Каролине, а также в Виргинии в результате последствий урагана «Флоренс, ослабевшего до уровня тропического шторма, погибли 32 человека. Об этом информирует Fox News

По данным местных властей, подавляющее большинство жертв зарегистрировано в Северной Каролине.

Власти Северной Каролины опубликовали список с именами 25 людей, погибших в штате.

Также отмечается, что один человек погиб из-за торнадо возле Ричмонда (штат Виргиния).

Ранее стало известно о 17 погибших из-за последствий „Флоренса“.