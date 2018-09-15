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Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до семи человек
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Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до семи человек 

Авторадио + ещё 50 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ранее сообщалось о 5 погибших. Стихия оставила без света 900 тысяч человек, отменены тысячи рейсов.
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