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Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до семи человек
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Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до семи человек
Авторадио
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44 минуты назад
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Фото:
Федеральное агентство новостей
Ранее сообщалось о 5 погибших. Стихия оставила без света 900 тысяч человек, отменены тысячи рейсов.
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