Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»

«Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их господь», — написал президент США в своём Twitter.

По данным метеорологов, «Флоренс» ослабел до тропического шторма и двигается с восточного побережья вглубь континента на запад. Сильный ветер сопровождается ливнями, которые спровоцировали наводнение в нескольких штатах. Без электричества остались 900 тысяч человек. Отменено около 2 тысяч авиарейсов. Власти объявили о готовности эвакуировать около миллиона человек с восточного побережья.