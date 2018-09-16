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Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»
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Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс» 

Говорит Москва + ещё 37 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их господь», — написал президент США в своём Twitter.
По данным метеорологов, «Флоренс» ослабел до тропического шторма и двигается с восточного побережья вглубь континента на запад. Сильный ветер сопровождается ливнями, которые спровоцировали наводнение в нескольких штатах. Без электричества остались 900 тысяч человек. Отменено около 2 тысяч авиарейсов. Власти объявили о готовности эвакуировать около миллиона человек с восточного побережья.
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