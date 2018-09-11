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На пляжах Пхукета замечены ядовитые змеи
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На пляжах Пхукета замечены ядовитые змеи 

Российская Газета + ещё 10 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Таиланде местные спасатели выступили с обращением о том, что на пляжах курорта Пхукет замечены ядовитые морские змеи. В связи с чем туристам следует проявить осторожность, так как укусы могут быть смертельными.
Глава Phuket Lifeguard Club Пратхают Чуаюань призвал туристов соблюдать правила безопасностио. В случае обнаружения змеи отдыхающим необходимо сообщить об этом ближайшему спасателю, но ни в коем случае не трогать.
Кроме того, туристам можно будет обратиться за помощью в Пхукетский центр морской биологии или электронной почте pmbc@dmcr.mail.go.th.
По данным РИА Новости, которые ссылаются на Trn-news, это не первый случай появления пресмыкающихся. Так, пятого сентября две мертвые змеи были обнаружены на пляже Патонг.
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