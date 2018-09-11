На пляжах Пхукета замечены ядовитые змеи

Таиланде местные спасатели выступили с обращением о том, что на пляжах курорта Пхукет замечены ядовитые морские змеи. В связи с чем туристам следует проявить осторожность, так как укусы могут быть смертельными.

Глава Phuket Lifeguard Club Пратхают Чуаюань призвал туристов соблюдать правила безопасностио. В случае обнаружения змеи отдыхающим необходимо сообщить об этом ближайшему спасателю, но ни в коем случае не трогать.

Кроме того, туристам можно будет обратиться за помощью в Пхукетский центр морской биологии или электронной почте pmbc@dmcr.mail.go.th.

По данным РИА Новости, которые ссылаются на Trn-news, это не первый случай появления пресмыкающихся. Так, пятого сентября две мертвые змеи были обнаружены на пляже Патонг.