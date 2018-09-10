Неизвестных науке рыб обнаружили в Тихоокеанском желобе

Ученые Ньюкаслского университета нашли три новых вида глубоководных рыб в Перуанско-Чилийском желобе Тихого океана. Об этом сообщил сайт «Мир24».

Обнаруженные рыбы обитают на глубине восьми тысяч метров. Они адаптировались к отсутствию света, холоду и высокому давлению. Длина обитателей не превышает 30 сантиметров, у них прозрачные студенистые тела. Единственное, что помогает этим существам ориентироваться в пространстве, — крошечная кость, которая находится во внутреннем ухе.

Ученые отметили, что форма рыб не совсем типичная для обитателей глубоких вод — нет ни острых зубов, ни выпученных глаз, как у рыбы-удильщика. «Они выглядят так, словно улыбаются», — рассказал участник исследования доктор Том Линли. Новому виду дали пока неофициальное название «Атакамские морские слизни». Также рыб разделили по оттенкам: розовый, голубой и фиолетовый.

Исследователи предположили, что рыбы ушли на экстремальную глубину, чтобы спастись от хищников. По их словам, обнаруженный вид выглядит активным и упитанным.