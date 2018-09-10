Ещё
Неизвестных науке рыб обнаружили в Тихоокеанском желобе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестных науке рыб обнаружили в Тихоокеанском желобе 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Ученые Ньюкаслского университета нашли три новых вида глубоководных рыб в Перуанско-Чилийском желобе Тихого океана. Об этом сообщил сайт «Мир24».
Обнаруженные рыбы обитают на глубине восьми тысяч метров. Они адаптировались к отсутствию света, холоду и высокому давлению. Длина обитателей не превышает 30 сантиметров, у них прозрачные студенистые тела. Единственное, что помогает этим существам ориентироваться в пространстве, — крошечная кость, которая находится во внутреннем ухе.
Ученые отметили, что форма рыб не совсем типичная для обитателей глубоких вод — нет ни острых зубов, ни выпученных глаз, как у рыбы-удильщика. «Они выглядят так, словно улыбаются», — рассказал участник исследования доктор Том Линли. Новому виду дали пока неофициальное название «Атакамские морские слизни». Также рыб разделили по оттенкам: розовый, голубой и фиолетовый.
Исследователи предположили, что рыбы ушли на экстремальную глубину, чтобы спастись от хищников. По их словам, обнаруженный вид выглядит активным и упитанным.
360tv.ru: последние новости
Исполняющего обязанности главы города назначили в Геленджике Не вниз, а вверх. Лифтер рассказал о причинах ЧП в Балашихе NASA не ответило на запрос о психологическом здоровье американских астронавтов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе516
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане77
Родился предвестник конца света65
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео114
Порошенко поймали на подготовке терактов в России175
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение