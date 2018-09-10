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Орловцев зовут на эко-марафон
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Орловцев зовут на эко-марафон 

АиФ + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ
С17 сентября по 4 октября в Орле пройдет экологическая акция по сбору макулатуры, сообщила пресс-служба мэрии.
Разные организации, компании и предприятия города будут соревноваться в сборе макулатуры. Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать более 300 кг макулатуры и оставить заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф. Из Орла бумагу вывезут 3 октября.
Если общий результат региона превысит 100 тонн, участники, внесшие наибольший вклад, получат ценные призы: за первое место — аллею из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя), за второе — ЭкоКинофестиваль, за третье — уличный спортивный комплекс в одном из дворов Орла на выбор победителя.
Приносить на акцию можно: глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт-бумагу, бумажную упаковку, картон, старые книги. Участвовать в эко-марафоне не смогут такие материалы, как магазинные чеки, ламинированная и влагостойкая бумага, упаковки от яиц, бумажные салфетки и полотенца.
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