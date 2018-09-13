Ещё
Дарина Денисова: упрощённая идентификация станет прорывом для легальных БК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дарина Денисова: упрощённая идентификация станет прорывом для легальных БК 

Чемпионат.com + ещё 4 13 сентября 2018
Фото: Букмекеры.рф
Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова осталась довольна началом парламентских слушаний по законопроекту об упрощении идентификации клиентов лицензированными операторами интерактивных ставок.
Актуальная редакция закона о регулировании индустрии азартных игр содержит дублирующие положения, что требуют прохождения новыми клиентами легальных онлайн-БК двойной идентификации — как в самой компании, так и в центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Согласно документу, упрощенная идентификация предусматривает делегирование букмекерами ЦУПИС права идентификации игрока.
«В данном случае лучше поздно, чем никогда. Надеюсь на максимально оперативное принятие итогового текста законопроекта и вступление его в силу. Упрощение идентификации капитально облегчит работу нашим легальным БК и одновременно сделает их гораздо более конкурентоспособными по сравнению с офшорными букмекерами, у которых регистрационная бюрократия игроков, как правило, сведена к примитивному минимуму». Обновленная редакция закона станет настоящим триггером прогресса для российских онлайн-операторов, действующих в легальном поле. И когда после упрощения процедур конкуренция с офшорными конторами будет вестись на равных, я практически не сомневаюсь, что наши БК смогут выиграть борьбу за клиента у компаний, что неподотчетны российским законам», — отметила Денисова.
Чемпионат.com: последние новости
Семак: «Оренбург» имеет небольшое преимущество на своём искусственном поле ЧМ-2019 — Европа. Россия проиграла Чехии — 78:80 В хоккейном «Динамо» издеваются над главным тренером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали377
Крымскому мосту предрекли разрушение515
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста463
Назван инициатор дуэли Золотова458
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение