Дарина Денисова: упрощённая идентификация станет прорывом для легальных БК

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова осталась довольна началом парламентских слушаний по законопроекту об упрощении идентификации клиентов лицензированными операторами интерактивных ставок.

Актуальная редакция закона о регулировании индустрии азартных игр содержит дублирующие положения, что требуют прохождения новыми клиентами легальных онлайн-БК двойной идентификации — как в самой компании, так и в центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Согласно документу, упрощенная идентификация предусматривает делегирование букмекерами ЦУПИС права идентификации игрока.

«В данном случае лучше поздно, чем никогда. Надеюсь на максимально оперативное принятие итогового текста законопроекта и вступление его в силу. Упрощение идентификации капитально облегчит работу нашим легальным БК и одновременно сделает их гораздо более конкурентоспособными по сравнению с офшорными букмекерами, у которых регистрационная бюрократия игроков, как правило, сведена к примитивному минимуму». Обновленная редакция закона станет настоящим триггером прогресса для российских онлайн-операторов, действующих в легальном поле. И когда после упрощения процедур конкуренция с офшорными конторами будет вестись на равных, я практически не сомневаюсь, что наши БК смогут выиграть борьбу за клиента у компаний, что неподотчетны российским законам», — отметила Денисова.