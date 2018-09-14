Новокузнечанин, сбивший людей на остановке, отправится в колонию-поселение

Кроме того, осуждённый лишён права управления транспортными средствами на два года и обязан выплатить родственникам погибшего моральный ущерб 700 тыс. рублей.

ДТП произошло в марте текущего года. Как установило следствие, автобус «МАЗ» наехал на остановку и сбил троих человек. От полученных травм 59-летний новокузнечанин скончался, ещё два человека попали в больницу с различными травмами.

Как сообщили в пресс-службе областного Главка полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасную скорость движения, когда на дороге был гололёд, и не справился с управлением.