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Новокузнечанин, сбивший людей на остановке, отправится в колонию-поселение
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Новокузнечанин, сбивший людей на остановке, отправится в колонию-поселение 

АиФ Кузбасс + ещё 7 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 14 сентября — АиФ-Кузбасс. Центральный районный суд Новокузнецка приговорил 36-летнего водителя автобуса, сбившего людей на остановке к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Кроме того, осуждённый лишён права управления транспортными средствами на два года и обязан выплатить родственникам погибшего моральный ущерб 700 тыс. рублей.
ДТП произошло в марте текущего года. Как установило следствие, автобус «МАЗ» наехал на остановку и сбил троих человек. От полученных травм 59-летний новокузнечанин скончался, ещё два человека попали в больницу с различными травмами.
Как сообщили в пресс-службе областного Главка полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасную скорость движения, когда на дороге был гололёд, и не справился с управлением.
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