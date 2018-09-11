Комитет Госдумы поддержал проект закона о восстановлении льготного периода по оплате штрафов

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект федерального закона о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях в части восстановления льготного периода для оплаты штрафа с 50%-ной скидкой.

«Законопроектом предлагается закрепить в КоАП возможность восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере 50% от суммы наложенного штрафа», — говорится в сообщении фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Законопроектом предлагается предоставить возможность восстановления по ходатайству правонарушителя пропущенного срока для льготной уплаты штрафа в случае, если копия постановления, направленная по почте заказным почтовым отправлением, поступила после истечения 20 дней со дня вынесения постановления.

Документ разработан на основание постановления Конституционного суда от 4 декабря 2017 года.