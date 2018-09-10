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В Воронеже из-за сброшенной с балкона многоэтажки автопокрышки мужчина оказался в больнице
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В Воронеже из-за сброшенной с балкона многоэтажки автопокрышки мужчина оказался в больнице 

Вести Воронеж + ещё 4 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Полицейские ищут хулиганов, по вине которых пострадал человек. В Воронеже мужчина оказался в больнице из-за сброшенной с верхнего этажа многоэтажки автопокрышки. Инцидент случился в ЖК «Ботанический сад» в ночь с 8 на 9 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. По предварительным данным, 45-летний мужчина проходил мимо одного из домов, когда примерно в 00:30 ему на голову упала автомобильная покрышка. Для пострадавшего вызвали «скорую». В больнице ему поставили диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение шейного отдела позвоночника». По факту случившегося полицейские проводят процессуальную проверку. Им предстоит найти хулиганов, из-за опасных развлечений которых серьёзно пострадал человек.
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