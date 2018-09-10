ЧП на Фиоленте: на спуске с мыса сорвался турист из Уфы

ЧП произошло в районе маяка. «Произошло падение с высоты мужчины, который спускался вниз по необорудованному участку морского побережья. Спуск был осложнен прошедшим до этого дождем, в результате чего данный участок местности стал скользким», — рассказали в ведомстве.

Поисково-спасательный отряд оказал первую помощь пострадавшему и эвакуировал его в безопасное место, где мужчину ожидали медики скорой помощи. По информации спасателей, турист получил многочисленные травмы и ушибы.