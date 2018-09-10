Ещё
ЧП на Фиоленте: на спуске с мыса сорвался турист из Уфы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЧП на Фиоленте: на спуске с мыса сорвался турист из Уфы 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. На мысе Фиолент 29-летний турист из Уфы оступился и упал со склона. Об этом сообщили в ГКУ «Центр гражданской защиты Севастополя».
ЧП произошло в районе маяка. «Произошло падение с высоты мужчины, который спускался вниз по необорудованному участку морского побережья. Спуск был осложнен прошедшим до этого дождем, в результате чего данный участок местности стал скользким», — рассказали в ведомстве.
Поисково-спасательный отряд оказал первую помощь пострадавшему и эвакуировал его в безопасное место, где мужчину ожидали медики скорой помощи. По информации спасателей, турист получил многочисленные травмы и ушибы.
РИА Новости Крым: последние новости
Ждать ли Нибиру? Что ученый говорит о конце света Из реабилитационного центра в Керчи сбежали три девочки Лучше один раз увидеть: крымские откровения болгарской журналистки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео58
Путин сделал замечание министрам69
Назван победитель выборов мэра Москвы274
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних29
У Петросяна нашлась новая молодая любовница7
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:42
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео
Происшествия
05:56
Назван победитель выборов мэра Москвы
Новости Москвы
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
00:10
«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение