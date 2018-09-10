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Разница в продолжительности жизни между полами в РФ наибольшая в мире
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Разница в продолжительности жизни между полами в РФ наибольшая в мире 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России незначительно сократилась с 1980 по 2016 год, но по-прежнему остается самой большой в мире. Соответствующие данные опубликовал медицинский журнал Lancet.
По данным ученых, после быстрого снижения продолжительности жизни после распада СССР ситуация улучшилась в период с 2006 по 2016 год.
Отмечается, что смертность с 1980 по 2016 годы снизилась на 16,6%. При этом детская смертность за исследуемый период уменьшилась на 71,4%. Несмотря на это показатели смертности и инвалидности в России по сравнению со странами «с аналогичными уровнями социально-демографического индекса» остаются высокими, а ожидаемая продолжительность жизни низкая.
«Одной из наиболее заметных характеристик смертности в России за последние 36 лет является высокий уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Быстрое увеличение смертности в трудоспособном возрасте в России, особенно у мужчин, связано с социально-экономическими потрясениями после распада Советского Союза в 1989 году и экономического кризиса в 2008 году», — указывается в статье.
Согласно исследованию, российские мужчины имеют непропорционально большее бремя болезней, чем женщины. В 2016 году 59,2% смертности у мужчин в возрасте 15−49 лет и 46,8% смертности у женщин были связаны с поведенческими факторами риска, в их числе — употребление алкоголя.
Самая низкая продолжительность жизни в России в была в 1994 году, этот показатель для обоих полов составил 63,7 года. В 2016 году он значительно улучшился и составил 65,4 года для мужчин и 76,2 года для женщин.
По мнению исследователей, «тенденции смертности в России с 1980 по 2016 год могут быть связаны с сложными структурами поведенческих факторов риска, связанных с экономическими и социальными изменениями, сдвигами в бремени болезней и изменениями возможностей и доступа к медицинскому обслуживанию».
Ранее, как писал «Ридус», российские ученые выявили связь продолжительности жизни с количеством так называемых рибосомных генов в клетках человека.
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