Минздрав: смертность мужчин трудоспособного в РФ возраста чаще всего связана с алкоголем

МОСКВА , 12 сентября. / ТАСС /. Смертность россиян трудоспособного возраста от внешних причин очень часто бывает ассоциирована с алкоголем. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее в медицинском журнале Lancet сообщалось, что, несмотря на сокращение разницы между продолжительностью жизни мужчин и женщин в РФ , этот разрыв остается до сих пор самым большим в мире. Значительный вклад в этот разрыв вносит смертность мужчин трудоспособного возраста от внешних причин, к которым относятся также смерти, связанные с алкоголем.

"Официальная статистика содержит такой показатель, как отравление алкоголем. Формально, вероятно, это единственные смерти, прямо ассоциированные с алкоголем в статистике. Вместе с тем научные исследования показывают, что ассоциация между смертностью, особенно смертностью мужчин трудоспособного возраста, и потреблением алкоголя очень высокая", — сказал он.

Поэтому одним из предложений, которое Министерство здравоохранения выносит на федеральном уровне, «является сокращение точек продажи алкогольной продукции, особенно тех, которые приближены к несовершеннолетним и молодежи в целом», отметил он. «Эта проблема, конечно, появилась не вчера, и решить ее одномоментно тоже не получится», — напомнил собеседник агентства.

Он также отметил, что одной из причин большой разницы в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин является разная структура рисков. «Здесь не только алкоголь, здесь, конечно, и потребление табака, и низкая физическая активность, и нерациональное питание. Этим базовым факторам риска традиционно очень подвержены мужчины», — уточнил Салагай.

Проблемные регионы

На заседании президиума Госсовета во Владивостоке в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева отметила, что Дальний Восток отстает от среднероссийских показателей ожидаемой продолжительности жизни из-за значительного вклада смертности населения в трудоспособном возрасте, обусловленной так называемыми внешними причинами, в том числе ассоциированной с алкоголем.

"Достаточно серьезно обстоят дела с потреблением алкоголя в некоторых регионах Дальнего Востока, Сибири. Во всех проблемных регионах разные причины чрезмерного потребления", — сказал он. При этом замминистра отмечает, что положительная динамика к сокращению есть во всех регионах, даже в самых проблемных. «За последнее время в нашей стране потребление алкоголя снизилось достаточно серьезно, что стало предметом высокой оценки со стороны экспертов Всемирной организации здравоохранения », — добавил Салагай.

Формула расчета потребления алкоголя, разработанная экспертами Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения во взаимодействии с целым рядом других экспертных институтов, включает в себя не только данные о продажах алкоголя в стране, но и показатели смертности по ряду наиболее ассоциированных с алкоголем причин. «Методика предполагает также учет разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Поэтому этот показатель мы учитываем при оценке потребления алкоголя», — уточнил замминистра.