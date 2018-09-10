У южного побережья США ученые обнаружили акул-вегетарианцев

Акулы — общепризнанные морские хищники, не имеющие себе равных по части кровожадности. Однако и в их среде оказались «белые вороны» — вегетарианцы (если быть точными — один всеядный вид). У южного побережья США ученые обнаружили разновидность акулы, «меню» которой преимущественно составляет растительная пища. Это Sphyrna tiribo — малоголовая рыба-молот или акула-лопата, обитающая у побережья Флориды, Калифорнии, Мексики Бразилии . Ее характерная особенность — склонность к растительной пище, причем даже тогда, когда нет недостатка в «мясных блюдах». Как показали исследования ученых британского Королевского сообщества, 62,1% содержимого кишечника одной из выловленных акул-лопат состояло из водорослей.

О том, что эти морские животные употребляют в пищу водоросли, было известно и раньше. Ученых, в первую очередь, заинтересовал процесс их пищеварения. Чтобы выяснить это, исследователи поместили в лабораторный бассейн пять акул и посадили их на диету, состоящую на 90% из растительной пищи (водоросли) и на 10% из кальмаров. Перемещение пищи по пищеварительному тракту отслеживали с помощью изотопа углерода-13, интегрированного в водоросли.

К удивлению ученых, спустя некоторое время акулы стали набирать вес, примерно также, как детеныши зеленых морских черепах, которые в процессе взросления всеядны, но став взрослыми, окончательно становятся вегетарианцами.

В ходе очередного этапа исследований ученые намерены лучше понять эволюцию акулы-лопаты, а также ее связь с другими видами акул, питающихся растениями.