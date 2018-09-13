Журналист Шевченко станет депутатом от КПРФ в заксобрании Владимирской области

ВЛАДИМИР, 13 сентября. / ТАСС /. Журналист Максим Шевченко , возглавивший список КПРФ по единому избирательному округу на выборах депутатов законодательного собрания Владимирской области VII созыва, прошедших 9 сентября, уведомил избирательную комиссию региона об отсутствии у него ограничений для получения статуса депутата. Об этом ТАСС сообщили в четверг в комиссии.

"Представители КПРФ Лариса Емельянова , Шамиль Хабибуллин, Антон Сидорко, Антон Клюев и Максим Шевченко уведомили Избирательную комиссию Владимирской области от отсутствии у них ограничений, связанных со статусом депутата законодательного собрания Владимирской области", — пояснили ТАСС в комиссии.

Таким образом, Максим Шевченко, возглавивший список КПРФ по единому избирательному округу, станет действующим депутатом законодательного собрания региона. Еще два представителя партии войдут в состав областного парламента после победы в одномандатных округах.

9 сентября во Владимирской области прошли выборы губернатора и депутатов законодательного собрания. "Единая Россия" набрала на выборах депутатов областного парламента по единому округу 29,57%. На втором месте находится КПРФ с 23,66%, на третьем — ЛДПР , набравшая 20,80%, сообщается в информационном центре избиркома. "Справедливая Россия" получила 10,2% голосов.