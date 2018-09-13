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Журналист Шевченко станет депутатом от КПРФ в заксобрании Владимирской области
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Журналист Шевченко станет депутатом от КПРФ в заксобрании Владимирской области 

ТАСС + ещё 37 23 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
ВЛАДИМИР, 13 сентября. /ТАСС/. Журналист Максим Шевченко, возглавивший список КПРФ по единому избирательному округу на выборах депутатов законодательного собрания Владимирской области VII созыва, прошедших 9 сентября, уведомил избирательную комиссию региона об отсутствии у него ограничений для получения статуса депутата. Об этом ТАСС сообщили в четверг в комиссии.
"Представители КПРФ Лариса Емельянова, Шамиль Хабибуллин, Антон Сидорко, Антон Клюев и Максим Шевченко уведомили Избирательную комиссию Владимирской области от отсутствии у них ограничений, связанных со статусом депутата законодательного собрания Владимирской области", — пояснили ТАСС в комиссии.
Таким образом, Максим Шевченко, возглавивший список КПРФ по единому избирательному округу, станет действующим депутатом законодательного собрания региона. Еще два представителя партии войдут в состав областного парламента после победы в одномандатных округах.
9 сентября во Владимирской области прошли выборы губернатора и депутатов законодательного собрания. "Единая Россия" набрала на выборах депутатов областного парламента по единому округу 29,57%. На втором месте находится КПРФ с 23,66%, на третьем — ЛДПР, набравшая 20,80%, сообщается в информационном центре избиркома. "Справедливая Россия" получила 10,2% голосов.
Пятипроцентный барьер не преодолели Партия пенсионеров (4,38%) и "Яблоко" (1,42%), они не будут представлены в заксобрании Владимирской области. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 32,96%.
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