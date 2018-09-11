Эксперты на ВЭФ обсудили перспективы энергетического сотрудничества России и стран АТР

ВЛАДИВОСТОК , 11 сентября. / ТАСС /. Перспективы энергетического сотрудничества России со странами Северо-Восточной Азии, вопросы развития региональных энергосистем и проблемы создания энергомоста Россия — государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) обсудили российские и мировые эксперты на специальной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 11 сентября.

Организатором сессии «Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии» выступила ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия».

Открывая обсуждение, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», лауреат Нобелевской премии мира Рае Чунг Южная Корея ) отметил, что создание регионального энергетического рынка в долгосрочной перспективе откроет возможности для поставщиков и потребителей энергии, создаст необходимую инфраструктуру и дополнительные энергообъекты.

В свою очередь член Наблюдательного совета ассоциации «Глобальная энергия», вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин сказал, что для успешной реализации идеи энергомоста у России есть не только избыток электроэнергии, но и необходимая технологическая база, а также и обширный опыт интеграционных процессов.

"У России одна из наиболее конкурентоспособных цен на электроэнергию среди стран Северо-Восточной Азии", — сказал он.

Важность создания единого рынка торговли энергоносителями подчеркнул в своем выступлении директор отдела энергетики Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) Лю Хунпэн (Таиланд), сказав, что такие значимые проекты, как азиатское энергетическое кольцо и крупные газопроводы, помогут энергорынку эффективно функционировать.

Необходимость достижения политического консенсуса в регионе для успешного строительства регионального рынка энергоносителей отметил почетный президент PEACE ASIA Corporation Ли Бу Янг (Южная Корея).

Итоги сессии

По итогам обсуждения эксперты пришли к мнению, что для реализации проекта энергомоста необходимо создать постоянно действующую многостороннюю платформу для диалога.

"Рае Квон Чунг отметил, что лучшие деятели науки объединятся для решения региональных энергетических задач. И в этом диалоге международная энергетическая премия «Глобальная энергия» может быть особенно ценной, так как ежегодно она награждает ведущих мировых ученых, которые сделали важный вклад в развитие мировой энергетической отрасли. Кроме того, у «Глобальной энергии» накоплен бесценный опыт организации международных дискуссионных площадок и проведения мероприятий на мировом уровне", — говорится в сообщении организаторов сессии.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.