Зимин подал заявление для участия во втором туре выборов в Хакасии

"Зимин подал заявление. Дата второго тура будет определена сегодня", — сказал собеседник агентства.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщили, что Зимин может не дойти до второго тура и написать заявление об уходе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это отметил, что ему неизвестно, откуда появилась информация о том, что в Кремле якобы порекомендовали Зимину покинуть свой пост, не дожидаясь второго тура.

Зимин возглавляет Хакасию с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

В среду уведомление об участии подал его соперник по выборной гонке — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов , победивший в первом туре.