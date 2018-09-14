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Зимин подал заявление для участия во втором туре выборов в Хакасии
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Зимин подал заявление для участия во втором туре выборов в Хакасии 

РИА Новости + ещё 98 7 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин подал заявление об участии во втором туре выборов главы региона, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии республики.
"Зимин подал заявление. Дата второго тура будет определена сегодня", — сказал собеседник агентства.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщили, что Зимин может не дойти до второго тура и написать заявление об уходе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это отметил, что ему неизвестно, откуда появилась информация о том, что в Кремле якобы порекомендовали Зимину покинуть свой пост, не дожидаясь второго тура.
Зимин возглавляет Хакасию с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.
В среду уведомление об участии подал его соперник по выборной гонке — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, победивший в первом туре.
Выборы в Хакасии состоялись 9 сентября. Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%.
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