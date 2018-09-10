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Второй тур выборов глав регионов пройдет в четырех регионах России
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Второй тур выборов глав регионов пройдет в четырех регионах России 

Газета.Ru + ещё 73 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области, передает РИА «Новости».
"Это Хабаровский край, республика Хакасия, Владимирская область и Приморский край. Объективная картина результатов голосования говорит о том, что второй тур в этих регионах — дело свершившееся. Но окончательное решение оформляется на заседании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации", — сообщил Булаев.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила возможность второго тура на выборах в некоторых регионах.
9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны прошли более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.
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