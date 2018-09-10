Второй тур выборов глав регионов пройдет в четырех регионах России

"Это Хабаровский край , республика Хакасия, Владимирская область и Приморский край . Объективная картина результатов голосования говорит о том, что второй тур в этих регионах — дело свершившееся. Но окончательное решение оформляется на заседании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации", — сообщил Булаев.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила возможность второго тура на выборах в некоторых регионах.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны прошли более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.