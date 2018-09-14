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Второй тур голосования на выборах главы Хакасии пройдет 23 сентября
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Второй тур голосования на выборах главы Хакасии пройдет 23 сентября 

РИА Новости + ещё 92 18 минут назад
КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Второй тур голосования на выборах губернатора Хакасии состоится 23 сентября, сообщила РИА Новости представитель избирательной комиссии республики Ольга Куюкова.
Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Действующий глава региона Виктор Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. Так как ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, предполагалось, что пройдет второй тур выборов.
"Второй тур назначен на 23 сентября", — сказала собеседница агентства.
В настоящее время оба кандидата, участвующие в борьбе за кресло губернатора, подали уведомление в избирком.
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