Второй тур голосования на выборах главы Хакасии пройдет 23 сентября

КРАСНОЯРСК , 14 сен — РИА Новости . Второй тур голосования на выборах губернатора Хакасии состоится 23 сентября, сообщила РИА Новости представитель избирательной комиссии республики Ольга Куюкова.

"Второй тур назначен на 23 сентября", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время оба кандидата, участвующие в борьбе за кресло губернатора, подали уведомление в избирком.