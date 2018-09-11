В Кремле прокомментировали сообщения об отставке главы Хакасии до второго тура выборов

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник сообщила, что Зимину порекомендовали покинуть пост, не дожидаясь второго тура. По словам Пескова, откуда появилась данная информация, неизвестно.

"Там продолжается просто избирательная кампания, будет второй тур выборов, поэтому говорить о претензиях совершенно некорректно, это обычный избирательный процесс", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, есть ли претензии к работе главы региона.

Ранее стало известно, что второй тур выборов пройдет в четырех регионах России.