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В Кремле прокомментировали сообщения об отставке главы Хакасии до второго тура выборов
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В Кремле прокомментировали сообщения об отставке главы Хакасии до второго тура выборов 

Газета.Ru + ещё 106 4 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об отставке главы Хакасии Виктора Зимина до второго тура выборов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник сообщила, что Зимину порекомендовали покинуть пост, не дожидаясь второго тура. По словам Пескова, откуда появилась данная информация, неизвестно.
"Там продолжается просто избирательная кампания, будет второй тур выборов, поэтому говорить о претензиях совершенно некорректно, это обычный избирательный процесс", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, есть ли претензии к работе главы региона.
Ранее стало известно, что второй тур выборов пройдет в четырех регионах России.
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