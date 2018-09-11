В Кремле прокомментировали информацию о якобы отставке главы Хакасии

На выборах 9 сентября действующий глава Хакасии Виктор Зимин ( "Единая Россия" ) набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. В регионе намечен второй тур выборов.

В СМИ со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщили, что Зимин может не дойти до второго тура и написать заявление об уходе.

"Мне ничего на этот счет неизвестно, я не знаю, кто является источником этих сообщений", — отметил Песков.

Журналисты спросили, есть ли претензии Кремля к работе главы Хакасии.

— Там продолжается избирательная кампания, будет второй тур выборов, поэтому говорить о претензиях совершенно некорректно, это обычный избирательный процесс, — сказал Песков.