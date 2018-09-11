Ещё
В Кремле не знают о якобы отставке главы Хакасии до второго тура выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле не знают о якобы отставке главы Хакасии до второго тура выборов 

РИА Новости + ещё 95 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Кремле не знают, откуда появилась информация об отставке действующего главы Хакасии Виктора Зимина до второго тура выборов в регионе, там продолжается избирательная кампания, говорить о претензиях к руководителю региона совершенно некорректно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. Никто из кандидатов не набрал 50% голосов, ожидается второй тур выборов. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщила, что Зимин может не дойти до второго тура и написать заявление об уходе.
"Там продолжается просто избирательная кампания, будет второй тур выборов, поэтому говорить о претензиях совершенно некорректно, это обычный избирательный процесс", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли претензии к работе главы Хакасии.
Он добавил, что ничего не знает о сообщениях, что якобы в Кремле порекомендовали главе Хакасии Зимину покинуть свой пост, не дожидаясь второго тура. «Мне ничего на этот счет неизвестно, я не знаю, кто является источником этих сообщений», — отметил Песков.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению "Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонскую решили лишить поста197
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ146
Кремль одобрил желание пустить Навального на отбивную210
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко38
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине185
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение