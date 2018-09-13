Дату второго тура выборов губернатора Хакасии пока не назначили

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Действующий глава региона Зимин ( "Единая Россия" ) набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. так как ни обид из кандидатов не получил более 50% голосов, ожидается, что будет назначен второй тур выборов.

"В настоящее время дата не назначена. Уведомления от Виктора Зимина пока не поступало", — сказали РИА Новости в избиркоме.

Ранее глава Хакасии заявил, что идет на второй тур и надеется на поддержку избирателей. Он возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

В среду уведомление об участии в выборах подал его соперник, набравший больше голосов в первом туре — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.