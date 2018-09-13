Ещё
Дату второго тура выборов губернатора Хакасии пока не назначили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дату второго тура выборов губернатора Хакасии пока не назначили 

РИА Новости + ещё 83 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Дата второго тура выборов главы Хакасии пока не назначена, действующий губернатор Виктор Зимин до настоящего времени не подал заявление об участии в нем, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии республики.
Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Действующий глава региона Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. так как ни обид из кандидатов не получил более 50% голосов, ожидается, что будет назначен второй тур выборов.
"В настоящее время дата не назначена. Уведомления от Виктора Зимина пока не поступало", — сказали РИА Новости в избиркоме.
Ранее глава Хакасии заявил, что идет на второй тур и надеется на поддержку избирателей. Он возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.
В среду уведомление об участии в выборах подал его соперник, набравший больше голосов в первом туре — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.
Последние новости
Вот почему жулики чувствуют себя комфортно в России Орешкин назвал реальный курс рубля Щит от "топоров". Сможет ли ПВО России отразить удар США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила план по уничтожению России1172
Путин обратился к военным69
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны50
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление406
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение