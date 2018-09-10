Нижегородец пропал по пути в Москву

Нижегородской области разыскивают мужчину, который пропал по дороге в Москву . Сообщается, что он прибыл в региональный центр из Павлова и со 2 сентября о нем нет вестей.

Как информирует поисково-спасательный отряд «Волонтер», Александр Макаров имел при себе серую дорожную сумку и черный рюкзак. Также 33-летний мужчина вез документы. Был одет в сине-голубой джинсовый пиджак и джинсы, голубую рубашку, кроссовки.

Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, русые с рыжиной волосы, глаза серые. Сообщается, что мужчина может находиться в любом городе.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Макарова, сообщать ее по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 102.

Напомним, пропавшего в середине лета нижегородца нашли живым.

Фото: ПСО «Волонтер»