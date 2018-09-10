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Нижегородец пропал по пути в Москву
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Нижегородец пропал по пути в Москву 

В городе N + ещё 1 1 час назад
Фото: В городе N
В Нижегородской области разыскивают мужчину, который пропал по дороге в Москву. Сообщается, что он прибыл в региональный центр из Павлова и со 2 сентября о нем нет вестей.
Как информирует поисково-спасательный отряд «Волонтер», Александр Макаров имел при себе серую дорожную сумку и черный рюкзак. Также 33-летний мужчина вез документы. Был одет в сине-голубой джинсовый пиджак и джинсы, голубую рубашку, кроссовки.
Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, русые с рыжиной волосы, глаза серые. Сообщается, что мужчина может находиться в любом городе.
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Макарова, сообщать ее по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 102.
Напомним, пропавшего в середине лета нижегородца нашли живым.
Фото: ПСО «Волонтер»
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