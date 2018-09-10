ЦИК будет настаивать на проведении второго тура выборов 23 сентября

Хабаровского края и "На данный момент можем говорить о четырех субъектах РФ, где состоится второй тур голосования… Региональные законы республики Хакасия Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели", — сообщила Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.

В то же время, законодательство Приморского края устанавливает, что второй тур может быть проведен не позднее чем через 21 день после дня голосования, уточнила она.

"Однако мы рассчитываем и настоятельно рекомендуем, что Приморье организует свою работу таким образом, чтобы все четыре субъекты провели второй тур в один день — 23 сентября", — заявила глава Центризбиркома.

Она пояснила такую необходимость важностью слаженной работы в условиях применения механизма «Мобильный избиратель».

"С учетом применения нового механизма «Мобильный избиратель» очень важно, чтобы все наши службы, в том числе технические, успели подготовиться, чтобы у избирателей была возможность воспользоваться этим механизмам. Это такая настоятельная просьба ко всем", — сказала глава ЦИК.

Она отметила, что в Центризбиркоме уже обсудили вопросы готовности ко вторым турам в этих регионах. «Мы готовы», — заверила Памфилова.

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