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ЦИК будет настаивать на проведении второго тура выборов 23 сентября
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ЦИК будет настаивать на проведении второго тура выборов 23 сентября 

РИА Новости + ещё 36 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Центризбирком будет настаивать, чтобы все четыре субъекта РФ провели второй тур выборов 23 сентября, заявила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова.
"На данный момент можем говорить о четырех субъектах РФ, где состоится второй тур голосования… Региональные законы республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели", — сообщила Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.
В то же время, законодательство Приморского края устанавливает, что второй тур может быть проведен не позднее чем через 21 день после дня голосования, уточнила она.
"Однако мы рассчитываем и настоятельно рекомендуем, что Приморье организует свою работу таким образом, чтобы все четыре субъекты провели второй тур в один день — 23 сентября", — заявила глава Центризбиркома.
Она пояснила такую необходимость важностью слаженной работы в условиях применения механизма «Мобильный избиратель».
"С учетом применения нового механизма «Мобильный избиратель» очень важно, чтобы все наши службы, в том числе технические, успели подготовиться, чтобы у избирателей была возможность воспользоваться этим механизмам. Это такая настоятельная просьба ко всем", — сказала глава ЦИК.
Она отметила, что в Центризбиркоме уже обсудили вопросы готовности ко вторым турам в этих регионах. «Мы готовы», — заверила Памфилова.
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