Центризбирком и эксперты подводят итоги голосования

Конкуренция, проведение вторых туров — нормальное явление. Такую оценку дал по итогам Единого дня голосования президент РФ Владимир Путин . По словам российского лидера, в целом избирательная кампания прошла достойно, с достаточно высокой явкой избирателей, организованно, с минимальным количеством нарушений. «Наверняка шероховатости какие-то были, с этим, безусловно, нужно разбираться, и будем это делать», — заверил глава государства.

День выборов для Центризбиркома и региональных комиссий выдался сложным — масштабные выборы — 5 тысяч кампаний разного уровня — охватили 80 регионов. И борьба действительно развернулась нешуточная. «Страсти кипят», кандидаты «идут ноздря в ноздрю», «много сюрпризов» — так глава ЦИК Элла Памфилова комментировала гонку в течение выборного дня. Особенный интерес, конечно, был прикован к губернаторским выборам. В большинстве регионов картина сразу стала ясна: действующие главы уверенно ушли в отрыв. Среди них — врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев . Он набрал 81,29% голосов — таким образом, уровень поддержки избирателей оказался очень впечатляющим для кандидата из другого субъекта Федерации. Эксперты объясняют успех активной работой с избирателями: после назначения он сразу взялся за решение проблем.

5 тысяч выборных кампаний разного уровня прошли в 80 регионах страны

В ЦИК готовы ко вторым турам, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что в указанных регионах они состоятся 23 сентября.

У партии власти была серьезная конкуренция и на выборах в думы и заксобрания регионов. Всего региональные парламенты была выбраны в 16 субъектах Федерации. Несмотря на сложности, ЕР выдержала конкуренцию. «Так и надо, конкуренция, живая политика только на пользу развитию и оздоровлению страны, — оценила Элла Памфилова. — И при всем при том, что в сложных условиях проходили выборы, партия получила достойное число мандатов».

"Несмотря на весь скепсис, мы действительно увидели конкурентную и в некоторых случаях непредсказуемую борьбу как итог результата, который мы видим, — резюмировала глава ЦИК. — Наши граждане — не запуганные, не пассивные, чутко реагируют на то, что происходит в стране, и выборы это показали".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже назвал выборы конкурентными. Он обратил внимание на результаты довыборов в Госдуму. «Победили те, кто был более эффективен, работал с избирателями, встречался с ними, решал их проблемы», — заявил Володин журналистам.

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что «в условиях активной политической борьбы и изменений пенсионного законодательства планку в 30% партия преодолевает». «Есть территории, по которым надо сделать работу над ошибками, — считает Турчак. — Мы будем анализировать, почему так получилось».

Эксперты согласны с оценками на тему конкурентного характера выборов, а также приветствуют намерение ЕР работать над ошибками. «Там, где власти должным образом отнеслись к проблемным темам, где отработали кампанию на должном уровне, там для „Единой России“ оказались победные результаты, — прокомментировал политолог Глеб Фетисов . — Там, где этот риск не был учтен, были получены соответствующие результаты». «Единой России» эксперт советует обратить больше внимания на те регионы, где были слабо отработаны кампании, принять кадровые меры, менять состав региональных отделений, в целом повышать качество их работы.

Что касается губернаторов в тех регионах, где предстоят вторые туры, то они достаточно популярны среди населения, обращает внимание Фетисов. «Но слабо отнеслись к проведению избирательной кампании, были уверены, что „выгорит и так“, без активной работы с населением, — назвал он проблему. — В связи с этим нельзя сказать, что победы в регионах — заслуга самих оппозиционных партий. В большой степени сама ситуация сделала им электоральный подарок».

Политолог считает, что у противников действующих губернаторов есть шансы. В связи с этим главам регионов следует предложить избирателям программу, которая поможет восстановить доверие населения. Надо учитывать, что люди голосовали не столько за их оппонентов, а против них самих.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в целом оценивает результат ЕР как неплохой с учетом того содержательного контура, в котором проходила избирательная кампания (от изменений в пенсионном законодательстве до роста общей тревоги населения).

"В конечном итоге второй тур на губернаторских выборах — это второй тур, а не поражение. Это сигнал, а не приговор. Теперь действующим губернаторам в тех регионах, где он предстоит, нужно провести качественную избирательную кампанию. Это вызов, на который надо дать ответ", — считает эксперт. Он обращает внимание, что на выборах произошел «ренессанс оппозиционных парламентских партий» — в ряде регионов они увеличили свою поддержку, и это, по мнению Орлова, неизбежная логика политического процесса. Другой тенденцией эксперт назвал успех ряда непарламентских партий, которым удалось в некоторых субъектах Федерации пройти в региональные парламенты. «Однако вторые туры на выборах глав регионов и неудачные выступления партии в региональных парламентах — это все же единичные истории, а не общенациональный тренд, из этого нельзя сделать вывод, что ситуация „перевернулась“, а оппозиция получила реальную власть, — уверен Дмитрий Орлов. — Просто более жестко обозначились проблемные ситуации в тех субъектах РФ, которые и ранее относились к проблемным». По его словам, в Приморском крае, Хакасии, Иркутской области, Хабаровском крае и Владимирской области прозвучали сигналы для власти о необходимости более эффективной работы. И в смысле тех мер, которые предпринимает исполнительная власть, и политтехнологических решений, которые применяет ЕР.

По его оценке, высокая дифференциация результатов голосования свидетельствуют о том, что на выборах шла честная игра. «Мы получили адекватную картину настроений граждан, — подытожил Орлов. — Выборы полностью легальны и легитимны: отдельные нарушения были, но не такие, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов. Это очевидно и избиркомам, и наблюдателям, и даже оппозиционным партиям».

Количество жалоб на выборы, а также число нарушений действительно существенно снизилось, подтвердила Элла Памфилова. На шести участках в четырех регионах России выборы пришлось отменить. Среди нарушений были и вбросы, но незначительные. Это были единичные нарушения, подчеркнула глава ЦИК, добавив, что во всех случаях избиркомы оперативно отреагировали на инциденты. Элла Памфилова резюмировала, что даже с учетом того, что какие-то нарушения еще могут быть выявлены, сделан существенный шаг вперед в вопросе чистоты избирательных кампаний.

Окончательно подвести итоги Единого дня голосования ЦИК планирует 14 сентября.