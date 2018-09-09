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Военнослужащие ЗВО вместе с немецкими коллегами благоустроили воинские захоронения на территории Берлина
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Военнослужащие ЗВО вместе с немецкими коллегами благоустроили воинские захоронения на территории Берлина 

ТК «Звезда» + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На территории Германии находится несколько тысяч воинских захоронений, где могут быть погребены по разным данным свыше полумиллиона советских военнослужащих, военнопленных, а также депортированных на принудительные работы граждан СССР.
В Санкт-Петербург из Берлина возвратилась делегация военнослужащих поискового батальона Западного военного округа, которая совместно с коллегами из Бундесвера благоустраивала воинские захоронения на территории Германии.
"Российские и немецкие военнослужащие в течение двух недель провели работы на территории трёх кладбищ, восстановили и вернули первоначальный облик 114 надгробным плитам и памятникам, где похоронены погибшие участники Великой Отечественной войны", — сообщил итоги поездки заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.
На территории Германии находится несколько тысяч воинских захоронений, где могут быть погребены по разным данным свыше полумиллиона советских военнослужащих, военнопленных, а также депортированных на принудительные работы граждан СССР.
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