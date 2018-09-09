Военнослужащие ЗВО вместе с немецкими коллегами благоустроили воинские захоронения на территории Берлина

На территории Германии находится несколько тысяч воинских захоронений, где могут быть погребены по разным данным свыше полумиллиона советских военнослужащих, военнопленных, а также депортированных на принудительные работы граждан СССР.

Санкт-Петербург из Берлина возвратилась делегация военнослужащих поискового батальона Западного военного округа, которая совместно с коллегами из Бундесвера благоустраивала воинские захоронения на территории Германии.

"Российские и немецкие военнослужащие в течение двух недель провели работы на территории трёх кладбищ, восстановили и вернули первоначальный облик 114 надгробным плитам и памятникам, где похоронены погибшие участники Великой Отечественной войны", — сообщил итоги поездки заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

На территории Германии находится несколько тысяч воинских захоронений, где могут быть погребены по разным данным свыше полумиллиона советских военнослужащих, военнопленных, а также депортированных на принудительные работы граждан СССР.