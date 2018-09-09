Более миллиона российских туристов побывали в Грузии в нынешнем году 

В первое полугодие 2018 года Грузию посетило более миллиона туристов из России, что на 22% больше по сравнению с показателем прошлого года за аналогичный период, передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальную администрацию туризма. За один только август в Грузии побывали около 230 тысяч граждан России, в этом месяце интерес в стране вырос на 15%. Показатель посещаемости за август стал рекордным за последние 12 лет, в этот период россияне стали первыми по количеству перелетов в Грузию. Всего за первые восемь месяцев Грузию посетили около 6 миллионов иностранцев. В Национальной администрации туризма прогнозируют увеличений количества иностранных гостей возрастет до 8,5 миллионов человек.