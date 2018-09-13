Олимпиада по избирательному законодательству для старшеклассников пройдет в Подмосковье в 2018-2019 гг.

Шестая олимпиада старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству пройдет в Московской области в 2018-2019 учебном году. Соответствующее решение было принято в ходе заседания избирательной комиссии Московской области.

«Мы совместно с министерством образования Московской области проведем шестую олимпиаду старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству в новом учебном году», — сказала председатель комиссии Эльмира Хаймурзина

В свою очередь, член комиссии Наталья Альшанова добавила, что олимпиада проводится в более 70% школ Подмосковья. «Мы надеемся, что такой интересный год, как этот — и выборы президента, и губернатора — увеличит количество участников. Тема олимпиады в этом году тоже очень интересная: „Губернаторы России: истории и современности“, — заключила Н. Альшанова.

Согласно раздаточным материалам к заседанию, основными целями и задачами олимпиады являются формирование у обучавшихся политической культуры и гражданской зрелости.

Олимпиада пройдет в три этапа: школьный, муниципальные и областной с 3 октября 2018 г. по 22 марта 2019 г.