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Подсчитаны результаты голосования в Рязанскую гордуму. Прошли четыре партии
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Подсчитаны результаты голосования в Рязанскую гордуму. Прошли четыре партии 

АиФ Рязань + ещё 8 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Подсчитаны все протоколы голосования на выборах в Рязанскую городскую думу, сообщает 62Инфо.
Результаты голосования:
Таким образом мандаты получат четыре партии, которые преодолели пятипроцентый барьер.
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