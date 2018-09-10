Подсчитаны результаты голосования в Рязанскую гордуму. Прошли четыре партии

Подсчитаны все протоколы голосования на выборах в Рязанскую городскую думу, сообщает 62Инфо.

Результаты голосования:

Таким образом мандаты получат четыре партии, которые преодолели пятипроцентый барьер.