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Мандаты в заксобрание Ульяновской области перераспределили из-за математической ошибки
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Мандаты в заксобрание Ульяновской области перераспределили из-за математической ошибки 

ТАСС + ещё 44 19 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ульяновской области в пятницу внесла изменения в итоговый протокол о результатах выборов в законодательное собрание региона шестого созыва. Это было необходимо, чтобы устранить математическую ошибку в распределении мандатов, сообщил на заседании председатель облизбиркома Юрий Андриенко.
"Количество голосов, отданных за партии, которые принимали участие в выборах, остается неизменным. Суть изменения в том, что Коммунистической партии РФ добавляется 1 мандат по единому избирательному округу и от политической партии ЛДПР 1 мандат уходит", — сказал он.
Распределение мандатов по одномандатным округам останется прежним: "Единая Россия" получает 10 мандатов, КПРФ — шесть, ЛДПР — два. По партийным спискам в итоге у партии «Единая Россия» также останется семь мандатов, у КПРФ будет восемь мандатов вместо семи, у ЛДПР — два вместо трех. У партии «Коммунисты России» по-прежнему останется один мандат.
Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Ульяновский области обратилась суд с требованием обязать облизбирком составить повторный итоговый протокол об итогах выборов по областному избирательному округу. «Суд постановил внести изменения в приложения протокола. В то место, где перечислены депутаты по партийному общеобластному списку от КПРФ, мы добавляем фамилию Сафронова Сергея Геннадьевича. [Алексея] Цыбаркова мы не указываем в той части, где речь идет об избранных депутатах партии ЛДПР», — уточнил Андриенко на заседании.
Член избирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего голоса Евгений Калашников высказал мнение, что необходимо произвести повторный подсчет голосов. «Такого основания для отмены результатов выборов судом как математическая ошибка законодательством РФ о выборах не предусмотрено. В связи с этим считаем, что мы должны принять решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные нарушения не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, то о признании итогов голосования недействительными», — сказал он.
Председатель избирательной комиссии отметил, что в этом нет необходимости. «Выборы были признаны состоявшимися, а их результаты — действительными на заседании 11 сентября», — отметил он.
Итоги выборов
В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в Заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 — по партийным спискам.
По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ — 36,24% голосов, затем идет «Единая Россия» с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, «Коммунисты России» — 5,83%.
На всех выборах в региональные парламенты установлен проходной барьер на уровне 5%, ниже которого в Ульяновской области оказались результаты партии «Справедливая Россия» — 3,98%, Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) — 1,23%, «Гражданская платформа» — 0,8%, «Патриоты России» — 0,74%, партии «Родина» — 0,56%.
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