На юго-востоке Москвы в отделении банка нашли подозрительный пакет 

В здании на улице Генерала Кузнецова, д. 28 нашли бесхозный предмет. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию ГУ МВД по столице. «В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 28. В ходе проверки выяснилось, что это забытый пакет с личными вещами», — уточнили в ведомстве. Из отделения Сбербанка эвакуировали около 40 человек.. МВД: Найденный в Сбербанке на юго-востоке Москвы бесхозный предмет не представляет опасности. Проверка показала, что найденный в здании по адресу ул. Генерала Кузнецова, д. 28 бесхозный предмет не представляет опасности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице. В ходе проверки выяснилось, что это забытый пакет с личными вещами", — сказали в ведомстве. Источник Агентства «Москва» уточнил, что в пакете лежал термос и кроссовки. Ранее Агентство «Москва» передавало, что в отделении Сбербанка по данному адресу был обнаружен подозрительный пакет. Из-за этого в здании была объявлена эвакуация, в общей сложности из Сбербанка вывели около 40 человек.. Около 40 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на юго-востоке Москвы из-за подозрительного предмета. Эвакуация проведена в отделении Сбербанка в столичном районе Выхино-Жулебино из-за обнаружения неизвестного предмета, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Поступило сообщение о том, что в отделении Сбербанка по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 28 обнаружен подозрительный пакет. Из-за этого в здании была проведена полная эвакуация», — рассказал собеседник агентства. Источник отметил, что в общей сложности из Сбербанка вывели около 40 человек. В настоящее время ведется проверка, к месту едет полиция и МЧС, вдоль здания банка выставлено оцепление.
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