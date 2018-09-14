Ещё
На юго-востоке Москвы в отделении банка нашли подозрительный пакет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юго-востоке Москвы в отделении банка нашли подозрительный пакет 

MosDay.ru + ещё 47 14 сентября 2018
В здании на улице Генерала Кузнецова, д. 28 нашли бесхозный предмет. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию ГУ МВД по столице. «В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 28. В ходе проверки выяснилось, что это забытый пакет с личными вещами», — уточнили в ведомстве. Из отделения Сбербанка эвакуировали около 40 человек.. МВД: Найденный в Сбербанке на юго-востоке Москвы бесхозный предмет не представляет опасности. Проверка показала, что найденный в здании по адресу ул. Генерала Кузнецова, д. 28 бесхозный предмет не представляет опасности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице. В ходе проверки выяснилось, что это забытый пакет с личными вещами", — сказали в ведомстве. Источник Агентства «Москва» уточнил, что в пакете лежал термос и кроссовки. Ранее Агентство «Москва» передавало, что в отделении Сбербанка по данному адресу был обнаружен подозрительный пакет. Из-за этого в здании была объявлена эвакуация, в общей сложности из Сбербанка вывели около 40 человек.. Около 40 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на юго-востоке Москвы из-за подозрительного предмета. Эвакуация проведена в отделении Сбербанка в столичном районе Выхино-Жулебино из-за обнаружения неизвестного предмета, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Поступило сообщение о том, что в отделении Сбербанка по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 28 обнаружен подозрительный пакет. Из-за этого в здании была проведена полная эвакуация», — рассказал собеседник агентства. Источник отметил, что в общей сложности из Сбербанка вывели около 40 человек. В настоящее время ведется проверка, к месту едет полиция и МЧС, вдоль здания банка выставлено оцепление.
Это неполный текст новости
MosDay.ru: последние новости
Пьяного дебошира сняли с рейса Минск-Москва Отверстие в корабле "Союз" могли проделать американские астронавты Более 55 тыс подъездов отремонтировали в Подмосковье по программе губернатора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выразили жесткую позицию по Крыму385
В Солсбери случилось новое «отравление»111
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась162
Офшорный олигарх-президент ведет Киев к кровопролитию171
Украине дали подсказку по Донбассу134
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение