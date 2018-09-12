Воспитанники «Смены» посетили открытый фестиваль «Киношок»

Участники «Президентских состязаний» школьников встретились с гостями фестиваля «Киношок» в Анапе , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ВДЦ «Смена».

Олег Кириченко показал воспитанникам «Смены» свой новый фильм «Яна+Янко» и поделился с детьми секретами успеха и ответил на их вопросы. Один из его фильмов, «Русалка», номинирован на «Оскар». Также он добился определённой известности благодаря кинопроектам «След», «Кризис нежного возраста» и «Мой парень-ангел».

«Первую свою картину как оператор я снимал здесь, в Анапе, и было это 13 лет назад. Если у вас есть цель, нужно к ней стремиться, ни в коем случае не отступать. Мой принцип — пробовать. По крайней мере, ты будешь знать, что ты попробовал, сможешь проанализировать, поработать над ошибками и сделать в следующий раз лучше».

Напомним, что лучшие фильмы и мультфильмы, снятые в Смене в рамках уникального авторского профориентационого проекта «Детская киноакадемия», также идут на площадках фестиваля «Киношок». И все зрители могут увидеть работы юных киноакадемиков на вечные темы дружбы, любви и доброты.