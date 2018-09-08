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Полнометражная лента «Мунабия» из Киргизии стала лучшей на фестивале «Киношок» в Анапе
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Полнометражная лента «Мунабия» из Киргизии стала лучшей на фестивале «Киношок» в Анапе 

ТАСС + ещё 9 23 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Картина «Мунабия» режиссера Таалайбека Кулмендеева из Киргизии стала лучшей в конкурсе полнометражных фильмов фестиваля «Киношок», который в субботу завершается в Анапе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре фестиваля.
"Главный приз фестиваля, «Золотая Лоза», за лучший полнометражный фильм — фильму «Мунабия» (Киргизия, режиссер Таалайбек Кулмендеев, продюсеры Фархад Бекманбетов, Таалайбек Кулмендеев)", — сказала собеседница.
Также картина получила приз за лучший сценарий (авторы сценария Казат Акматов, Таалайбек Кулмендеев).
"Сугубо авторское кино, которое несомненно войдет в фонд мирового кино. Стоит отметить ярчайший визуальный ряд, передающий любовь создателей к природе Кыргызстана и людям. Сюжет картины пересекается со знаменитой историей Ромео и Джульетты, перенесенной в современный Кыргызстан. Это редкий пример настоящего национального кинематографа", — уточнил программный директор и куратор конкурса полнометражных фильмов Александр Соломонов.
Призы за лучшую музыку к полнометражному фильму и за лучшую операторскую работу в полнометражном кино получил фильм «Ночная авария» (Киргизия, режиссер Темирбек Бирназаров, композитор Асылбек Озубеков, оператор Кабылжан Хамидов). Призы за лучшую режиссуру — фильм «Дед» (Россия, режиссер Алексей Шемес), игравший в этом фильме Владимир Толоконников получил награду за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую роль у Нарине Григорян (фильм «Ева», режиссер Анаит Абад, Армения, Иран).
По данным пресс-центра, лучшим короткометражным фильмом признано «Путешествие в Париж» (Россия, режиссер Мария Полякова), лучшим документальным — «Мастерская» (Россия, режиссер Сергей Карандашов), в конкурсе телевизионных фильмов — «Приличная семья сдаст комнату» (Россия, режиссер Елена Яковлева), в конкурсе детских фильмов «Киномалышок» — «По совести» (Россия, режиссер Евгений Сергеев).
О фестивале
Фестиваль «Киношок» проходил в Анапе 2-9 сентября. В программе фестиваля 67 кинолент — среди них дебюты, российские и мировые премьеры художественных и документальных фильмов из 10 стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, Украины, а также примкнувших в копродукции Великобритании, Италии и Польши.
В рамках фестиваля проходят 5 конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов. Полнометражный, короткометражный и документальный конкурсы оценивает профессиональное жюри. В телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. В конкурсе детских фильмов «Киномалышок» картины оценивает детское жюри.
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