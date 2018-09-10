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Фестиваль «Киношок» приехал в гости к ребятам ВДЦ «Смена» в Анапе
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Фестиваль «Киношок» приехал в гости к ребятам ВДЦ «Смена» в Анапе 

АиФ — Юг + ещё 10 16 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Участники Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» встретились с оператором и продюсером Олегом Кириченко. В его копилке две премии ТЭФИ, операторская работа в фильме «Русалка», который номинировали на премию «Оскар», а также работы в таких кинопроектах, как «След», «Кризис нежного возраста», «Мой парень-ангел» и многие другие.
Олег Кириченко рассказал о старте своей карьеры: «Первую свою картину как оператор я снимал здесь, в Анапе, и было это 13 лет назад. Если у вас есть цель — нужно к ней стремиться, ни коем случае не отступать. Мой принцип — пробовать. Да, может не получиться… По крайней мере ты будешь знать, что ты попробовал, сможешь проанализировать, поработать над ошибками. И сделать в следующий раз лучше».
На встрече с Олегом Кириченко классы-команды узнали, реально ли сняться в кино простому школьнику, о самом сложном в работе оператора, откуда берется вдохновение и многом другом.
Мальчишки и девчонки посмотрели одну из работ Олега Кириченко — фильм «Яна+Янко». Картина затрагивает важные вопросы сохранения жизненных ценностей, доброты и детской искренности.
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