Врио главы Приморского края считает, что имеет равные шансы с соперником на выборах 

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает, что во втором туре выборов на пост главы региона имеет равные шансы с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. Об этом он рассказал во время делового завтрака с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Второй тур на выборах глав регионов назначается, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам голосования 9 сентября, после подсчета 100% протоколов Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а Ищенко — 24,64%. Второй тур выборов губернатора Приморского края назначен на 16 сентября.
"Я считаю, что здесь у всех равные шансы. И опять даем новый старт этим шансам", — сказал Тарасенко, добавив, что в крае были созданы все условия для честных и открытых выборов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.