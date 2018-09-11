Врио главы Приморского края считает, что имеет равные шансы с соперником на выборах

Второй тур на выборах глав регионов назначается, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам голосования 9 сентября, после подсчета 100% протоколов Тарасенко ( "Единая Россия" ) набрал 46,57%, а Ищенко — 24,64%. Второй тур выборов губернатора Приморского края назначен на 16 сентября.

"Я считаю, что здесь у всех равные шансы. И опять даем новый старт этим шансам", — сказал Тарасенко, добавив, что в крае были созданы все условия для честных и открытых выборов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.