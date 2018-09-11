Ещё
Врио главы Приморского края считает, что имеет равные шансы с соперником на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врио главы Приморского края считает, что имеет равные шансы с соперником на выборах 

ТАСС + ещё 31 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает, что во втором туре выборов на пост главы региона имеет равные шансы с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. Об этом он рассказал во время делового завтрака с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Второй тур на выборах глав регионов назначается, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам голосования 9 сентября, после подсчета 100% протоколов Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а Ищенко — 24,64%. Второй тур выборов губернатора Приморского края назначен на 16 сентября.
"Я считаю, что здесь у всех равные шансы. И опять даем новый старт этим шансам", — сказал Тарасенко, добавив, что в крае были созданы все условия для честных и открытых выборов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
ТАСС: последние новости
Число привлекаемых в ДФО работников в 2019 году может значительно вырасти Предприятие Росрыболовства откроет в 2019 году рыбные магазины на Дальнем Востоке Путин назвал строительство судоверфи "Звезда" проектом общенационального масштаба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалкова прооперировали в Москве109
Турция перебросила танки для сдерживания РФ650
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1600
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1384
На Украине разгорелся скандал из-за траура по Захарченко
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
00:52
Отравление Скрипалей приписали российским «Чистильщикикам»
В мире
02:38
Тяжелую технику заметили в ДНР
Украина Армия
00:16
Здание школы обрушилось прямо во время занятий
Происшествия Катастрофы
04:48
Призывники будут платить новые штрафы
Армия
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение