Белорусскую растратчицу задержали в Гатчинском районе

Гражданку Белоруссии задержали в Гатчинском районе Ленобласти . Женщина находится в розыске у себя на родине по обвинению в присвоении или растрате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

В ночь на 7 сентября в поселке Терволово Гатчинского района сотрудники полиции задержали 31-летнюю уроженку Белоруссии. Женщину разыскивает милиция белорусского города Бобруйска за присвоение или растрату на родине. Искали злоумышленницу с апреля нынешнего года.