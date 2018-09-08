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Белорусскую растратчицу задержали в Гатчинском районе
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Белорусскую растратчицу задержали в Гатчинском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Гражданку Белоруссии задержали в Гатчинском районе Ленобласти. Женщина находится в розыске у себя на родине по обвинению в присвоении или растрате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
В ночь на 7 сентября в поселке Терволово Гатчинского района сотрудники полиции задержали 31-летнюю уроженку Белоруссии. Женщину разыскивает милиция белорусского города Бобруйска за присвоение или растрату на родине. Искали злоумышленницу с апреля нынешнего года.
Задержанная доставлена в полицию, инициатор розыска уведомлен. Решение о передаче растратчицы, по процедуре, будет принимать прокуратура.
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