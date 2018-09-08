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Названы самые популярные страны мира среди туристов
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Названы самые популярные страны мира среди туристов 

ТК «Звезда» + ещё 4 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам экспертов, туристы из разных стран мира начали путешествовать в среднем на 6,8% больше.
Всемирная туристическая организация составила список самых популярных стран мира среди туристов. Рейтинг основывается на количестве посещений каждой страны за 2017 год.
Первое место заняла Франция — ее посетили 86,7 миллионов человек. Немного отстает от нее Испании, где решили провести отпуск 75,9 миллионов путешественников.
Третью строчку рейтинга заняли США с показателем 75,9 миллионов посещений, а четвертую — Китай (60,7). Замыкает пятерку лидеров Италия. За 2017 страну осмотрели 58,3 миллионов путешественников.
При этом отмечается, что в предыдущем году люди стали путешествовать в среднем на 6,8% больше.
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