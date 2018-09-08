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Эксперты назвали самую популярную у туристов страну
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Порошенко решил проигнорировать Путина

Эксперты назвали самую популярную у туристов страну 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
Всемирная туристическая организация составила рейтинг самых посещаемых туристами стран, сообщает РИА Новости.
Список возглавила Франция, которую за год посетили 86,7 миллионов человек. Второе место рейтинга заняла Испания с 81,8 миллиона туристов, а третье — США (75,9 миллионов туристов). В пятерку лидеров также попали Китай с 60,7 миллиона гостей и Италия (58,3 миллионов).
В организации отметили, что за год международный туризм не сократился. В 2017 году туристы путешествовали по всему миру на 6,8% чаще, чем в 2016 году. По данным специалистов, это объясняется экономическим подъемом, который и вызвал повышенный спрос на путешествия.
В докладе также говорится о самых развивающихся туристических направлениях. В этом рейтинге первую строчку занял Египет, на втором месте оказался Того, а на третьем — Сан-Марино. В перечне лидеров также оказались Вьетнам и Грузия.
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