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Первые в ЦВО бомбардировщики Су-34 прибыли на военный аэродром в Челябинской области
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Первые в ЦВО бомбардировщики Су-34 прибыли на военный аэродром в Челябинской области 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
До этого на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24.
Первые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 приземлились на военный аэродром Шагол, который расположен под Челябинском. Три самолета прибыли на аэродром постоянного базирования из липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, где летчики Центрального военного округа изучали технологическую базу Су-34 и особенности техники пилотирования. До этого на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24.
Ранее сообщалось, что в ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков. Пилоты и техника находились на переобучении.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.
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