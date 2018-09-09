Первые в ЦВО бомбардировщики Су-34 прибыли на военный аэродром в Челябинской области

До этого на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24.

Первые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 приземлились на военный аэродром Шагол, который расположен под Челябинском. Три самолета прибыли на аэродром постоянного базирования из липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, где летчики Центрального военного округа изучали технологическую базу Су-34 и особенности техники пилотирования. До этого на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24.

Ранее сообщалось, что в ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков. Пилоты и техника находились на переобучении.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.