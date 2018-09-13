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Реконструкция федеральной трассы под Мурманском завершится в 2020 году
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Реконструкция федеральной трассы под Мурманском завершится в 2020 году 

ТАСС + ещё 9 56 минут назад
Фото: ТВ-21
МУРМАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Реконструкция федеральной трассы автодороги Р-21 «Кола» под Мурманском завершится в 2020 году. Как сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства, сейчас стартовал последний этап работ — обустройство развязки на аэропорт Мурманск.
"Проведение этих работ позволит полностью завершить реконструкцию объезда города Мурманска, повысить пропускную способность дороги. Завершение реконструкции планируется в 2020 году", — сообщает правительство.
Автомобильная дорога М-18 «Кола» является частью Международного Европейского маршрута Е-105 и является главной магистралью, соединяющей Норвегию и Финляндию с Мурманском и Санкт-Петербургом. Ее реконструкция в районе Мурманска велась параллельно с проектом «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», который включает развитие инфраструктуры морского, железнодорожного, автомобильного транспорта в Мурманске на арктическом направлении.
Участок этой с транспортными развязками на территории Мурманска реконструировали в 2014-2016 годах. Стоимость работ составила 10,5 млрд рублей. После этого дорога стала первой в регионе трассой столь высокого уровня.
После этого самым «узким» местом оказалась развязка на аэропорт Мурманск. По данным областного правительства, текущее техническое состояние участка дороги не соответствует нормативным требованиям при очень высокой нагрузке, которая в среднем составляет 10 тыс. автомобилей в сутки, а в пиковые периоды — до 25 тыс. автомобилей.
В рамках стартовавших работ запланирована реконструкция участка автодороги протяженностью 2,6 км, устройство транспортной развязки в двух уровнях, строительство моста, а также устройство освещения. «Новая дорога будет отвечать всем современным параметрам и нормативам», — отметили в правительстве, не уточнив стоимость реконструкции. Сейчас на участке проведена расчистка земли, переустройство коммуникаций, начаты буро-взрывные работы.
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